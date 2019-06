Pachino, la Procura apre un'inchiesta sulla donna morta carbonizzata

E' stato aperto un fascicolo d'indagine dalla Procura di Siracusa sullo morte di Salvatrice Sammito, la donna di 60 anni, il cui corpo è stato trovato carbonizzato dai Vigili del fuoco all'interno di una casetta di legno. Teatro della tragedia la villetta, in via Miramare, in contrada Chiappa, a Pachino, nel cui giardino la casetta di trovava e che aveva preso fuoco. Sembra che la sessantenne fosse da sola in quel momento per ripulire la villetta in vista del trasferimento per le vacanze estive.

Ancora sconosciute le cause del rogo. Si ipotizza un possibile corto circuito, ma nulla è ancora certo.

Sul posto i Carabinieri, il Pm Andrea Palmieri e il medico legale Francesco Coco, che anche questa mattina si è recato all'obitorio del cimitero di Noto per effettuare una nuova ispezione cadaverica. In giornata si confronterà con il Pm per decidere se effettuare o meno un'autopsia. Da chiarire ancora la dinamica dell'accaduto e le cause che hanno portato alla tragica morte della donna.