Lentini, ovile non autorizzato in azienda zootecnica: i controlli

Era privo di autorizzazioni uno degli ovili di un'azienda zootecnica in contrada Biviere, a Lentini, sottoposta a controlli di Polizia e Asp.

Inoltre, i quattro lavoratori presenti nell’azienda al momento degli accertamenti non sono risultati in regola con le norme vigenti sul rapporto di lavoro. In particolare, per un cittadino albanese presente irregolarmente in territorio italiano, sono state avviate le procedure di espulsione per il rimpatrio.