Siracusa, fermi i lavori per la realizzazione dell’area attendamenti del centro operativo di protezione civile

Ancora fermi al palo i lavori per il completamento dell’Area Attendamenti e Containers e per la costruzione della sede comunale della Protezione Civile. A denunciarlo è Vincenzo Vinciullo, Presidente emerito della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’Ars.

I lavori, ricorsa Vinciullo, sono stati finanziati per un importo complessivo di 7.081.025,89 euro e appaltati nel 2012.