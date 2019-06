Siracusa, rinnovo concessione loculi: emendamento al Regolamento di Russoniello e Trigilio

Un emendamento al Regolamento di polizia mortuaria comunale per aumentare da 25 ad almeno 35-40 anni la concessione dei loculi al cimitero di Siracusa. Questo quanto sostengono i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Silvia Russoniello e Roberto Trigilio che così motivano la loro posizione: "E' davvero difficile - scrivono in una nota - che, dopo soli 25 anni, sia concluso il processo di mineralizzazione di una salma, la sua riduzione, cioè, in resti mortali da poter quindi riporre, dopo l’eventuale estumulazione, in piccole cassette di zinco".

Al di là dell’emendamento al Regolamento di polizia mortuaria comunale i due consiglieri comunali suggeriscono una programmazione più ampia: "Ci sono tante tombe che versano ormai in uno stato di totale abbandono. Il Comune potrebbe quindi pubblicare un avviso per chiedere a familiari ed eredi di provvedere alla sistemazione delle strutture. E, in caso di mancata risposta, si potrebbe procedere con la requisizione di quelle aree e la riassegnazione tramite bando pubblico. In questo modo - concludono - il Comune otterrebbe più di un vantaggio: darebbe risposte all’ormai perenne carenza di posti per la sepoltura; renderebbe più decorose aree degradate, innescando un sistema che andrebbe a favorire l’occupazione in un settore, come quello edile, che forse più di altri risente di della crisi".