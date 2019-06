Giappone, Osaka blindata per il vertice del G20

Una presenza di forze dell'ordine come non si era mai vista prima e severe restrizioni alla circolazione sono state introdotte a Osaka, in Giappone, in vista del G20 che la metropoli si appresta ad ospitare domani e dopodomani. Circa 32.000 i poliziotti dispiegati sul territorio e nelle prefetture circostanti. La guardia costiera userà circa 60 unità per manovre di pattigliamento.cAlcune delle principali attrazioni turistiche di Osaka, come il castello e il quartiere a luci rosse di Tobita Shinchi, non saranno accessibili.