Correzione conti, Consiglio dei ministri rinviato a lunedì

Intanto bisogna "salvare" il 2020: tenere al riparo la prossima manovra da altri pesantissimi impegni. O il governo rischia di saltare. E' questa la missione di Giuseppe Conte e Giovanni Tria, nella trattativa con l'Unione europea per evitare la procedura d'infrazione per debito eccessivo. Si punta tutto sulla politica, nelle ore finali. La correzione dei conti per il 2019 è pronta: il deficit scenderà, anche grazie a entrate maggiori del previsto, al 2,1% o al 2% del Pil. Ma all'ultimo il premier decide di rinviare a lunedì il Consiglio dei ministri che dovrebbe registrare il miglioramento nella legge di assestamento di bilancio. Tenterà, a margine del G20 in Giappone e poi domenica nel Consiglio europeo straordinario in cui tratterà sulle nomine, di ottenere che l'Ue conceda di discutere i conti 2020 in autunno. La Commissione attende senza pregiudizi, hanno fatto sapere da Bruxelles, aprendo anche alla possibilità di un rinvio della resa dei conti all'autunno. Ma certamente non al buio e aspetta che Roma mostri carte convincenti. Nel governo, intanto, c'è un clima quasi preelettorale. (ANSA)