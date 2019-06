Caldo, oggi bollino rosso per 6 città e domani per 16

Sos caldo oggi 27 giugno in 6 città italiane e domani venerdì 28 giugno in 16. Tanti, infatti, sono i centri urbani contrassegnati con il bollino rosso nel bollettino sulle ondate di calore ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione, non solo quindi le fasce della popolazione fragili.

I meteorologi infatti prevedono caldo record, al Nordovest anche superiore a quello registrato nell'estate 2003 che si distinse per la lunga durata.

La Croce Rossa Italiana ha attivato CRI per le Persone: il numero verde gratuito 800-065501 h24 e sette giorni su sette per chiunque abbia bisogno di sostegno, assistenza e consigli con una particolare attenzione alle persone sottoposte a maggiori pericoli per la salute come bambini e anziani.