Siracusa, illuminazione pubblica accesa in pieno giorno nella zona di Piazza della Vittoria

Luci dell'illuminazione pubblica accese in pieno giorno nella zona di Piazza della Vittoria, a Siracusa. La segnalazione arriva da parte di una nostra lettrice, che riferisce, fra l'altro, che non si tratterebbe di un episodio isolato, ma che, al contrario, capita spesso che l'impianto sia acceso anche di giorno. La fot che ci ha inviato, è stato, infatti, scattata intorno alle 11 di ieri mattina.

Inutile dire che si tratta di un problem da risolvere al più presto per evitare inutili sprechi di energia elettrica e di denaro.