Siracusa, eleggibilità Pippo Ansaldi (consigliere per pochi minuti): il Tribunale rimanda la sentenza prevista per oggi

Rinviata la sentenza dal Tribunale di Siracusa sulla questione Pippo Ansaldi, l'ex consigliere comunale eletto nella lista Lealtà e Condivisione, e rimasto nei banchi di Palazzo Vermexio per poche ore.

Inizialmente la vicenda era stata affidata al giudice monocratico, ma l'iter procedurale non sarebbe stato questo da rispettare, motivo per il quale la palla passa al Collegio giudicante. Quest'ultimo non ha ritenuto di dover rispettare la data della sentenza prevista per oggi, e ha rimandato tutto al 4 luglio.

Lo scorso agosto, alla prima seduta in Aula, 15 consiglieri votarono no all'eleggibilità di Pippo Ansaldi in Consiglio comunale, 14 sì e 3 astenuti.

Così, Ansaldi dovette abbandonare l'Aula nonostante il segretario generale del Comune, Danila Costa, avesse espresso parere positivo sulla sua eleggibilità. Prese il suo posto Rita Gentile, e da lì partì il ricorso. La vicenda potrebbe concludersi, quindi, il 4 luglio.