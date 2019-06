Canicattini Bagni, via alle dirette streaming delle sedute del Consiglio comunale

Avviato lo streaming a Canicattini Bagni, durante le sedute del consiglio comunale. Il servizio, in aggiunta alle registrazioni video, è finalizzato ad una maggiore trasparenza nei confronti del cittadino. Il provvedimento è stato preso dall’Amministrazione comunale di Canicattini Bagni, d’intesa con il Presidente del Consiglio comunale, Paolo Amenta.

La prima diretta sarà domani, alle 21, in occasione della già fissata seduta consiliare.

Icittadini potranno seguire, in via sperimentale, la diretta audio in streaming dei lavori consiliari, e a breve anche video, collegandosi al link: consigli.cloud/canicattini bagni/live.aspx premendo play all’apertura del sito, o digitando sull’apposito banner “Diretta Consiglio Comunale” sul sito istituzionale del Comune www.comunedicanicattinibagni.it