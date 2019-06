Canicattini Bagni festeggia l’ordinazione sacerdotale del giovane Salvatore Tanasi

Ha celebrato ieri sera, in Chiesa Madre, la sua prima Santa Messa, il 25enne canicattinese Salvatore Tanasi, a seguito dell'ordinazione avvenuta la sera prima.

Emozione dentro e fuori la Chiesta dove, in Piazza XX Settembre, si è tenuta una grande festa attraverso la mobilitazione diretta dei Gruppi Parrocchiali e delle realtà associative, dagli Scout all’Associazione Cattolica, alla Protezione Civile, all’Associazione Nazionale Carabinieri, al Corpo Bandistico “Città di Canicattini Bagni” che ha tenuto un concerto, alle varie attività produttive e commerciali, per omaggiare questo suo giovane figlio cresciuto nella Chiesa Madre sotto la guida spirituale del compianto Parroco Don Rosario Pitruzzello, scomparso, ironia della sorte, il 29 Luglio 2013, nello stesso giorno della scomparsa del papà di Don Salvatore Tanasi.