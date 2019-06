Siracusa, la Rainbow Warrior di Greenpeace in porto

La “Rainbow Warrior” di Greenpeace Italia da ieri è al porto di Siracusa nell’ambito del tour europeo “Uniti per il clima”, per sensibilizzare e informare sui cambiamenti climatici e sugli impatti che questi hanno su di noi, anche in Italia. L'imbarcazione dell'associazione ambientalista è stata aperta gratuitamente a tutti ieri pomeriggio e questa mattina.

“I cambiamenti climatici sono ormai una realtà nella vita quotidiana di tutti gli italiani“, dichiara Luca Iacoboni, responsabile campagna Energia e Clima di Greenpeace Italia. “Alluvioni, bombe d’acqua, siccità, non sono maltempo, ma le conseguenze del clima che cambia. La Sicilia è una terra che ha visto negli ultimi anni in maniera chiara gli effetti dei cambiamenti climatici, e le conseguenze su settore fondamentali come agricoltura, pesca, turismo e anche sulla vita quotidiana di chi vive in questi luoghi. Purtroppo, la Sicilia è anche una delle regioni in cui ci sono piani di espansione di trivellazioni in mare per cercare gas, una assoluta follia sia da un punto di vista climatico che per gli impatti sul mare della regione”, conclude.

Seconda e ultima tappa siciliana a Palermo, dove la nave sarà dal 29 giugno al primo luglio.