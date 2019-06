Siracusa, sarà presto realtà il treno per Fontane Bianche: previsti sconti per accesso ai lidi

Il mare sempre più vicino per i cittadini. Sarà finalmente realtà il progetto, avviato un anno fa, di Trenitalia per Fontane Bianche. A dirlo è il consigliere comunale Carlo Gradenigo.

Il tutto è stato possibile grazie ad un accordo di coomarketing tra Trenitalia e l'associazione Io Amo Fontane Bianche che coinvolge numerose attività e lidi presenti nel territorio di Fontane Bianche con una scontistica del 20% dedicata a chi raggiunge la località balneare in treno.

"Da parte sua Trenitalia promuoverà Fontane Bianche sui propri canali ufficiali con locandine A4/A3, che andranno esposte in tutte le Biglietterie Trenitalia e immagini dedicate che andranno on-air in slideshow nelle biglietterie self service dislocate in tutta la Sicilia e sui Monitor treni Jazz operanti tra Palermo Aeroporto, Catania e provincia" - spiega il consigliere che chiede ai cittadini di far decollare quest'iniziativa.