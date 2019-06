Siracusa, movimento Oltre su Villa Abela: "Si continua a scavare e a distruggere alberi nonostante la sospensiva del Cga"

La sospensiva del Cga ha bloccato i lavori a Villa Abela e l'edificazione dei Palazzi previsti, in attesa di una definizione dei vincoli paesaggistici e archeologici.

Eppure, secondo il movimento Oltre sul posto i lavori non si continuano i lavori con scavi e conseguente distruzione di alcuni alberi.

"Vorremmo capire come mai gli stessi procedono in barba alla stessa e senza alcun controllo da parte degli organi preposti. - si legge in una nota a firma del movimento Oltre - In questa città la difesa del paesaggio e del patrimonio pubblico devono tornare ad essere esercizio quotidiano delle istituzioni, senza distrazioni inaccettabili e gravissime".