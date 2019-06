Il centro americano Matthew Farmer lascia il Circolo Canottieri Ortigia

Non sarà rinnovato il contratto al centro americano Matthew Farmer dal Circolo Canottieri Ortigia.

La società ha fatto sapere che la decisione è stata presa per permettergli di accettare una importante offerta pervenuta dagli spagnoli del CN Sabadell. La società ha preferito liberare Farmer, come già avvenuto con Vapenski e Jelaca.

Farmer, peraltro, è stato appena convocato dalla nazionale americana per disputare i prossimi mondiali di Gwangju.

“Ringrazio l'Ortigia, la società, i compagni, il tecnico, i tifosi per questo anno intenso – afferma Farmer -.È stata una bella avventura sportiva e anche personale, perché a Siracusa ho trovato amici che resteranno tali per la vita. Con l'Ortigia ho vissuto la mia prima esperienza in Europa ed è stata una esperienza incredibile. Siracusa avrà sempre un posto speciale nel mio cuore”.