Breast Unità prevista a Ragusa e Gela, ma non a Siracusa: Ugl "atto discriminatorio"

La Breast Unità stata prevista a Ragusa e Gela, ma non a Siracusa. "L'ennesimo atto discriminatorio" - dice Ugl Siracusa, puntando il dito contro l’assessore Razza, Assessore alla Sanità dell Regione Siciliana, e accusando una politica "lumaca" per la realizzazione del nuovo ospedale.

"I cittadini si trovano costretti a subire l’inquinamento Industriale e le tante patologie, anche tumorali, con le conseguenze altrettanto note ormai non più un segreto per nessuno. Cittadini che aspettano ancora le Bonifiche più volte promesse, costretti a viaggi della speranza altrove per quelli che sono, anche, i limiti noti dell’Ospedale di Siracusa Umberto I° costringendo i cittadini malati e bisognosi di particolari cure, perché privati di una adeguata struttura sanitaria, di doversi recare in strutture Sanitarie fuori della nostra Provincia" - si legge in una nota a firma di Antonio Galioto, Segretario Generale UGL - Invitiamo quella parte Politica che ama la nostra Provincia tutti insieme a provare a far squadra per dettare le condizioni che riguardano tematiche importanti, quali la salute richiamandosi a quel senso di appartenenza che, riteniamo ognuno dovrebbe avere."