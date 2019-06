Diga di Lentini, 490 mila euro per la strada di coronamento arginale naturale ovest

E' stato approvato, dalla Regione siciliana, il progetto esecutivo relativo all’intervento denominato “Diga di Lentini – Lavori di sistemazione della strada di coronamento argine naturale Ovest”, per il quale verranno stanziate somme per totale di 490.500,00 euro. Lo comunica Vincenzo Vinciullo, Presidente emerito della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’ARS.

Il finanziamento rientra nel Patto per il Sud.