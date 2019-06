Siracusa, espulsi 4 extracomunitari: gli Agenti controllano 35 persone

Intensificati i controlli della Polizia di Stato di Siracusa per monitorare il fenomeno dell’immigrazione irregolare. In particolare, nella città di Siracusa, nel mirino degli agenti sono finite le seguenti zone: l’area di parcheggio in via Mazzanti, uno stabile in disuso in viale Tica, la stazione ferroviaria e l’area delle Ferrovie dello Stato “Pantanelli” dove si trovano vagoni ferroviari in disuso, il capolinea degli autobus in corso Umberto, l’area dell’ex tribunale e, infine, il Foro Siracusano (“Villini”).

In tutto sono state effettuate verifiche su 35 persone, di cui 30 extracomunitari. Per 4 di loro è stato disposto il provvedimento di espulsione, per un nigeriano con ordine, mentre, per due egiziani e un marocchino, con accompagnamento presso il C.P.R.

Infine, il somalo Abdullahi Hassan Hassan, di 31 anni, è stato arrestato per espiare la pena della detenzione di 1 anno, 3 mesi e 18 giorni, perchè accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, infine, un cittadino del Togo è stato segnalato alla competente Autorità Amministrativa poiché trovato in possesso di 2,48 grammi di marijuana.