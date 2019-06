Lentini, lavorava in garage prodotti caseari per poi venderli: sequestrati 260 litri di latte e 35 kg di formaggio

Lavorava prodotti caseari all'interno del propria garage di casa per poi venderli nella sua azienda zootecnica in contrada Biviere di Lentini. A fare la scoperta la Polizia di Stato, insieme a personale Asp che hanno sequestrato alla donna, priva delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie, circa 260 litri di latte e di 35 chilogrammi di formaggio e dei locali, con le relative attrezzature, utilizzati per la caseificazione.