Zappulla (Art 1): "Convocare Stati Generali della Sinistra della provincia di Siracusa"

"Consapevoli della non autosufficienza di nessuno di noi, assumiamo la responsabilità di proporre gli Stati Generali della Sinistra della provincia di Siracusa da tenere possibilmente a fine giugno e a metà luglio in Sicilia" - così il segretario regionale di Art1, Pippo Zappulla, parla della mancanza di "una proposta democratica, di sinistra, forte, autorevole, credibile in grado di rispondere con un progetto alternativo ai problemi concreti delle persone".

"E’ il tempo di cancellare i personalismi e i rancori, non chiediamo a nessuno di rinunziare alla propria sigla ed identità e nessuna primogenitura ma tutti protagonisti per voltare pagina - continua Zappulla".

"Al centro – conclude Zappulla - come art1 poniamo alcuni grandi temi: il diritto al lavoro e i diritti nel lavoro a partire dai giovani , la sua dignità e i valori; l’ambiente, il risanamento dai tanti guasti già prodotti, le bonifiche, industria sostenibile, riqualificazione delle periferie, risanamento delle coste, politica dei rifiuti e mobilità; il diritto alla salute con al centro la sanità pubblica e la necessità di realizzare il nuovo ospedale di Siracusa."