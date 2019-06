Sikelia Under 17B e Under 15B premiate dal sindaco Italia al Vermexio

Sono stati premiati ieri, a Palazzo Vermexio, dal sindaco Francesco Italia, le formazioni Under 17B e Under 15B maschili della Sikelia Waterpolo, nuovi campioni regionali nelle rispettive categorie.

Ai capitani Matteo Di Napoli dell'Under 17B, e GianMarco Presti, dell'Under 15B sono state consegnate due targhe.

Inoltre, Italia si è complimentato con gli atleti, il presidente Franco Guglielmo e l'allenatore Giuseppe Pulvirenti per i brillanti risultati conseguiti, ricordando la grande tradizione della pallanuoto in città.