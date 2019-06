Cimitero Siracusa, rinnovo della concessione dei loculi: Fratelli d'Italia chiede proroga dei termini

Concedere una proroga dei termini di presentazione dell'istanza di rinnovo della concessione dei loculi cimiteriali. Questa la richiesta di Fratelli d'Italia Siracusa avanzata all'Amministrazione comunale.

Attualmente la data di scadenza è fissata per il 20 luglio, Fratelli d'Italia chiede di fissarla in data successiva alla festività del 2 novembre, soprattutto per favorire i parenti dei defunti che vivono fuori Sicilia.

"Tra l'altro vogliamo rassicurazioni che l'incasso delle somme per il rinnovo delle concessioni sia tutto vincolato ai non più procrastinabili interventi di manutenzione, non solo una parte come già ipotizzato. - si legge in una nota a firma Fratelli d'Italia - E, a scanso di equivoci, si tutelino i sepolcri dei caduti in guerra, uomini che hanno servito la Patria e che andranno sempre onorati in saecula saeculorum."