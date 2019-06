Blitz del senatore Davide Faraone a Noto: "Nella discarica di Bommiscuro un vero e proprio lago di percolato". VIDEO

Un altro blitz, nel siracusano, del senatore del Pd Davide Faraone, segretario regionale dem, che ha postato sul suo profilo Facebook un post con video girato nella discarica Bommiscuro, vicino Noto

Siamo a Noto (Sr), - scrive sulla sua pagina fb - discarica abbandonata e mai bonificata di Bommiscuro. Si è formato un vero e proprio lago di percolato. Continueremo a denunciare perché la salute dei cittadini viene prima di tutto, il governo Musumeci ed il governo Conte inesistenti. Ripetiamo, vi abbiamo lasciato in cassa le risorse per le bonifiche, non spenderle è criminale