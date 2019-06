Siracusa, utenze Cittadella dello sport: Baio "Si faccia rispettare la legge sulla gestione degli impianti sportivi"

"Fermezza e rigore teorici da parte dell'assessore comunale allo sport, Nicola Lo Iacono, sulla vicenda del pagamento delle utenze da parte del gestore della Cittadella dello Sport". A sostenerlo è Salvo Baio, componente della Direzione provinciale del Pd, che fa rilevare come il debito "sfiora ormai i 400 mila euro".

Baio sostiene, peraltro, che il Comune ha arbitrariamente violato la legge su cui si basa la gara e l'Avviso pubblico per dimezzare le spese di utenza a carico del gestore, rischiando di vedersi contestato un danno erariale enorme.

"Il rapporto tra il gestore della Cittadella e il Comune di Siracusa non è regolato da accordi - continua Baio - ma da una legge (la numero 9/2016) che prevede che la gestione degli impianti sportivi sia a costo zero per il Comune, da un Avviso pubblico, da un capitolato prestazionale e da una convenzione. Quali atti di gara - si chiede Baio, facendo riferimento alla richiesta di rimodulazione avanzata dal gestore - consentono di rimodulare gli accordi per evitare il pagamento delle utenze da parte del gestore, magari qualche compensazione, anch'essa non prevista?"