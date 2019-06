Siracusa, esposto sulla sicurezza: per il prefetto "Nessuna ragione di allarme"

Nessuna ragione di allarme su una delinquenza dilagante. Così il prefetto di Siracusa Luigi Pizzi, ha risposto alla richiesta di intervento sollecitata ieri da 22 esponenti del mondo dell'imprenditoria, dell'avvocatura, delle istituzioni e dell'associazionismo, prendendo in considerazione il numero di auto bruciate in tutta la provincia.

Il prefetto precisa che nel 2019 in tutto il territorio provinciale risultano essere state incendiate 42 auto: 18 a Siracusa, 5 a Pachino, 4 a Noto e Priolo, 3 ad Augusta, 2 a Lentini e una a Carlentini, mentre in tutta la Sicilia sono stati 272. Secondo quanto riferisce il rappresentate di Governo, per gran parte sono da ascrivere a "dissidi privati con risoluzione violenta dei problemi di vicinato, mentre solo 8 su 42 sono da ricondurre ad atti intimidatori".

Per il Prefetto non ci sono dunque ragioni di allarme sociale, anche perché "il Comitato per l'ordine e la sicurezza si riunisce con cadenza usi quotidiana, adottando tutte le misure di prevenzione e pianificando anche servizi interforze di controllo del territorio".