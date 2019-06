Siracusa, donna di 59 anni si impicca nel bagno di casa: in un biglietto spiega le ragioni del gesto estremo

Da un paio di giorni le sue amiche non riuscivano a contattarla al telefono. Ieri sera, allertata la Polizia, si decide di fare irruzione in casa, nella parte alta di Siracusa.

I vigili del fuoco forzano la porta d'ingresso e in bagno, all'interno della doccia, si trovano davanti il cadavere della padrona di casa, una 59enne, originaria del nord Italia, che si era tolta la vita, impiccandosi. Sul posto anche il medico legale che non ha potuto far altro che certificare la morte della donna, e la Polizia scientifica che ha effettuato tutti i rilievi del caso.

In casa è stato trovato un biglietto nel quale avrebbe spiegato le ragioni del suo gesto e il cui contenuto al momento è riservato. Secondo alcune indiscrezioni pare che a portare la donna al gesto estremo siano state diverse ragioni da quelle personali a quelle economiche. Ma saranno le ulteriori indagini a stabilirlo.