Siracusa, una piccola biblioteca per i pazienti di Oncologia dell'Umberto I: una casa editrice dona i libri

Una piccola biblioteca per i pazienti di Oncologia dell'Umberto I. L'iniziativa, che conta 80 testi, è possibile grazie ad una donazione effettuata all'Asp dalla Casa Editrice A&A Edizioni.

La cerimonia di donazione è avvenuta stamattina da parte dell’editore Luigi Augelli al direttore del reparto Paolo Tralongo alla presenza del direttore sanitario dell’ospedale Giuseppe D’Aquila e del direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra.

“Un rapporto di collaborazione del genere tra l’ospedale e la società civile ed imprenditoriale – ha detto - non può che meritare un plauso caloroso per la generosità dimostrata che ringraziamo a nome dei pazienti e dell’Azienda”.