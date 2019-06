Rosolini, il sindaco su casse comunali: "La crisi parte da lontano, noi stiamo facendo il nostro lavoro"

Si è svolto in via Roma a Rosolini il dibattito sulla situazione delle casse comunali. A rispondere alle domande del caso il sindaco Pippo Incatasciato, il quale ha detto di aver affrontato la problematica finanziaria come priorità.

"Senza volere addebitare responsabilità a nessuno – afferma Incatasciato – la crisi economica dell’Ente parte da lontano. All’atto del nostro insediamento ci siamo trovati di fronte ad un “piano di riequilibrio” adottato nel mese di aprile dello scorso anno e del quale ne abbiamo fatto tesoro evidenziandone quali i punti di debolezza e i punti di forza. Da un’attenta disamina di questo strumento finanziario abbiamo avviamo la nostra azione programmatica improntata sul risparmio facendo fronte innanzitutto alle spese indifferibili. Un lavoro parsimonioso al quale tutti hanno dato il loro apporto, amministratori, consiglieri comunali, responsabili di servizio, funzionari i quali hanno veramente lavorato con spirito di abnegazione".

"Per cui – conclude il Sindaco – non posso che essere pienamente orgoglioso del lavoro che stiamo portando e certo che il progetto politico che abbiamo proposto alla città e che, coerentemente, stiamo portando avanti, sia il modo migliore per dare risposte concrete e fattive”.