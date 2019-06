Siracusa, torna in Aula il consiglio comunale: un punto all'ordine del giorno e 3 atti di indirizzo

Torna in Aula domani, alle 19, il consiglio comunale con all'ordine del giorno il “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento”.

Dopo la trattazione di quest'ultimo si passerà all'approvazione della restante parte del nuovo “Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare del Comune”. Infine saranno trattati tre atti di indirizzo, due di Carlo Gradenigo sul “Collegamento intermodale Ortigia Plemmirio” e sulla “Rifunzionalizzazione dell'asse ferroviario Siracusa-Fontane Bianche- Avola-Noto”; ed uno della I Commissione sulla “Gestione della Casa del Pellegrino”.