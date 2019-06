Zafferana Etnea sarà la sede del ritiro precampionato della Sicula Leonzio

Il ritiro precampionato della Sicula Leonzio, per la stagione sportiva 2019/20 sarà, come nella stagione scorsa, sarà a Zafferana Etnea grazie all’intesa con il sindaco Salvo Russo e l’assessore allo Sport Salvatore Coco che ha così commentato: “Siamo orgogliosi di poter ospitare un’importante realtà siciliana come la Sicula Leonzio. Siamo sicuri che questo legame possa continuare a costruire una proficua collaborazione sia con la società che con l’amministrazione e il Comune di Lentini”.

La fase di pre-ritiro si svolgerà da lunedì 15 a domenica 21 luglio, dove verranno svolti test fisici, atletici e le visite mediche per tutti i calciatori. Il ritiro invece inizierà lunedì 22 luglio. Il gruppo agli ordini di Vito Grieco e del suo staff inizierà la preparazione estiva sul campo comunale della frazione di Sarro. Il ritiro durerà 3 settimane a si concluderà domenica 11 agosto.