Siracusa, il giornalista Miduri dona libri alla biblioteca dell’Associazione Dante Alighieri

Donati dal giornalista Carmelo Miduri, tramite Assostampa, decine di libri alla biblioteca dell’Associazione “Dante Alighieri” di via Piave. La consegna questa mattina, nelle mani della presidente Gioia Pace.

“Siamo grati ad Assostampa e a Carmelo Miduri per questa importante donazione – ha commentato Gioia Pace – Apriamo un altro angolo di questa biblioteca che è a disposizione di tutti i cittadini.”

“Sono certo che questi libri possano tornare utili a tanti giovani – ha commentato Miduri – Metterli a disposizione qui, in questo quartiere, è ulteriore motivo di soddisfazione.”