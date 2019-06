Siracusa, Lisistrata con Tullio Solenghi regista e attore e il cameo di Lopez

Finite le tragedie, Elena e Le Troiane, al Teatro Greco di Siracusa è la volta della commedia. Quest'anno sarà rappresentata Lisitrata di Aristofane con la regia di Tullio Solenghi e la partecipazione in un cameo delizioso dell'amico e collega del Trio, Massimo Lopez. Lisistrata sarà interpretata da Elisabetta Pozzi, alla decima interpretazione sul palcoscenico del Teatro greco di Siracusa.

Lisistrata, rappresentta per la seconda volta a Siracusa, è una commedia esilarante e pungente che vede la protagonista convocare le donne della Grecia, per convincerle a mettere in atto uno sciopero del sesso con l'obiettivo di costringere gli uomini a firmare la pace e porre fine alla guerra.

Solenghi non si limiterà a curare l regia, ma sarà anche attore, interpretando il ruolo di Cinesia. Lopez, invece, sarà Pedasta.

"L'abbiamo preparata in 3 settimane - dice Solenghi - ed è stata un'impresa titanica, visto che peraltro in scena ci sono quasi 50 persone. La chiave è lo spirito di gruppo della compagnia per formar laq quale è stato privilegiato il talento ma anche la parte umana. In questo lavoro ho voluto restituire la multietnia che avevano le donne della Grecia e che ritroviamo proprio nel sud Italia".

Intanto la Stagione 2019 della Fondazione Inda si preannuncia già come un successo: nella cavea antica del Teatro Greco hanno assistito alle tragedie Elena e Le Troiane già 149.000 spettatori, in notevole incremento rispetto agli anni precedenti.