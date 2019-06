Siracusa, oltre un chilo e mezzo di droga tra cocaina e marijuana: arrestati in 3 per spaccio di sostanze stupefacenti

Sono stati avvistati, in tre, mentre rientravano con fare guardingo. Da qui i carabinieri, durante un normale controllo del territorio, hanno deciso di irrompere nello stabile per alcune verifiche. Ebbene, alla vista dei militari una donna ha tentato di disfarsi di un borsone, all'interno del quale i carabinieri, in un secondo momento, hanno rinvenuto 1 chilo di cocaina e oltre mezzo chilo di marijuana ed una cifra di 400 euro in banconote di diverso taglio, frutto probabilmente dell'attività di spaccio. Con la donna anche due uomini che si sarebbero chiusi in casa nel tentativo di disfarsi del materiale da taglio buttandolo dal balcone.

I tre sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio dello stupefacente.

I due uomini, Corrado Greco e Sebastiano Maiorca (35 e 44 anni), sono stati tradotti al Cavadonna; mentre la donna, Margherita Urso (31 anni), è stato accampagnata ai domiciliari perchè in stato di gravidanza.