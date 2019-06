Siracusa, maltratta la madre: 19enne finisce in carcere

Avrebbe maltrattato alcuni componenti della sua famiglia, in particolare la madre. Nei suoi confronti, un giovane di 19 anni, la Polizia di Stato ha eseguito una misura di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Siracusa, in sostituzione della misura di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Il giovane è stato accompagnato nel carcere di Cavadonna.