Siracusa, il sindaco Italia incontra la città: 4 appuntamenti in programma

Il sindaco Francesco Italia apre le porte ai cittadini, direttamente nei quartieri, per un confronto su vari temi legati alla città, ma soprattutto per parlare della raccolta differenziata.

L'iniziativa si intitola “Agenda della partecipazione” e conta 4 appuntamenti. l primo è fissato per domani, alla Borgata, con “Porta a Porta: campagna informativa per una differenziata di qualità per i quartieri della città” . L’incontro si terrà dalle 18 alle 20 presso la sala riunione della Basilica Santuario Parrocchia Santa Lucia al Sepolcro, con ingresso da via Bignami.

Poi, martedì 2 luglio, dalle 10.30 alle 12.30 si terrà il “ricevimento per i cittadini” presso la sede della circoscrizione Cassibile; e di pomeriggio, dalle 18 alle 20 l'iniziativa “Porta a Porta: campagna informativa per una differenziata di qualità per i quartieri della città che si terrà al Quartiere Tiche.

Infine, giovedì 4 luglio ore 19.30, “Il Sindaco va in Piazza”, al quartiere Borgata, in piazza Santa Lucia.