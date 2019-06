Siracusa, diventano realtà i lavori di ripavimentazione in via Crispi: cambia la viabilità fino a dicembre

Divieto di transito in via Francesco Crispi, dalle 7 del 04 luglio alle 18 del 31 dicembre 2019, per i lavori di ripavimentazione dell'arteria che conduce alla stazione di Siracusa.

A disporre il cambio di viabilità il dirigente comunale del settore in un'ordinanza che impone il senso unico di marcia con direzione

via Elorina e del divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 ambo i lati in via G. Rubino; il trasferimento del terminal dei bus Ast e Interbus, da via G. Rubino a corso Umberto 1°, divieto di transito in via S. Pellico e in via Gen. Carini. Nelle vie Marsala, Salemi, Calatafimi, Milazzo e ronco Ferrovia sarà consentito esclusivamente il traffico locale. Infine, sarà istituito il doppio senso di circolazione in via Milazzo e in via Calatafimi, nel tratto interposto tra via Milazzo e via Salemi.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di vigilare sulla esatta osservanza del provvedimento e dare la necessaria assistenza attraverso il proprio personale.