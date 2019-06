Siracusa, "Artigianato, Turismo e Beni culturali": al convegno il presidente nazionale di Confartigianato Imprese Merletti

Sarà presente anche il presidente nazionale di Confartigianato Imprese, Giorgio Merletti, al convegno su Artigianato, Turismo e Beni culturali che si terrà a Siracusa sabato prossimo, 29 giugno, alle 10.00 nei saloni dell'Urban Center di Via Nino Bixio.

Al convegno saranno presenti, tra gli altri, anche il vicepresidente della Regione Siciliana, e l'assessore all'Economia, Gaetano Armao. La conferenza vuole puntare i riflettori sulle potenzialità del territorio siracusano in merito al rapporto tra le piccole e medie imprese ed il mondo del turismo e della valorizzazione e fruizione dei Beni culturali, partendo dalle iniziative che Pubblico e Privato intendono mettere in campo sistematicamente su questo importante segmento economico.