Siracusa, Sorbello: "Piano per l‘abbattimento delle barriere architettoniche è priorità per la città"

Dotare la città di Siracusa di un Piano per l‘abbattimento delle barriere architettoniche. Questa la richiesta, già avanzata anche in passato, da Salvo Sorbello, dirigente provinciale Acli, il quale ha anche avviato una raccolta firme proprio.

Sorbello, sostenendo la proposta sull'abbattimento delle barriere architettoniche, avanzata dal consigliere comunale Sergio Bonafede, ma respinta allo scorso consiglio comunale ricorda che: "è indispensabile che - dice Sorbello - vengano applicati i provvedimenti già operativi: in virtù di una proposta presentata da me e da Cetty Vinci ed approvata all’unanimità dal precedente consiglio comunale, è tuttora vigente a Siracusa l’obbligo di destinare il 10 per cento di quanto viene incassato annualmente come oneri di urbanizzazione, proprio all’abbattimento delle barriere".