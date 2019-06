Facile.it sceglie Siracusa per il nuovo spot. VIDEO

E' in onda lo spot di facile.it, la compagnia assicurativa online, che ha scelto la città di Siracusa come sfondo. Un bar, un giornale, e nello sfondo piazza Duomo: uno scenario che parla ogni istante di Sicilia per una bellezza che solo la città aretusea può offrire.

"Una vetrina nazionale per la nostra splendida città, cornice dello spot 2019 dell’azienda - commenta sui social il sindaco Francesco Italia - Un ringraziamento alla #FilmCommission e agli Uffici Comunali coinvolti nella realizzazione di questo progetto".