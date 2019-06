Siracusa, Casa Monteforte: Fratelli d'Italia "Sia ristrutturata e torni ad ospitare anziane in difficoltà"

Casa Monteforte in Ortigia torni ad ospitare le signore anziane in difficoltà così come indicato nel lascito testamentario della signora Monteforte.

A sollecitarlo sono Silvia D'Arrigo e Marzia Gibilisco, Componenti coordinamento cittadino di Siracusa - Fratelli d'Italia.

"Nel rispetto delle volontà testamentarie e a tutela delle fasce deboli di questa città - si legge nel documento - chiediamo intanto il ripristino dei numeri civici, ormai scomparsi, e contemporaneamente l'immediata attivazione degli uffici per la ricerca di fondi regionali e europei per la ristrutturazione degli immobili, al fine di metterli a disposizione delle signore anziane in difficoltà economiche cosi come disposto dal testamento. L'immobile, infatti, dopo essere stato oggetto d'infiltrazioni d'acque nere, diverse volte segnalate dai proprietari vicini, - concludono - è chiuso da diversi anni per inagibilità e circa 17 donne sono state spostate presso altre strutture accreditate".