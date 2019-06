Riparte la mobilitazione per l'ospedale Trigona: giovedì 27 giugno corteo a Noto

Il Comitato "Salviamo l'ospedale di Noto dalla mala politica" riparte con la mobilitazione per tutelare la struttura ospedaliera e sulla propria pagina facebook annuncia la ripresa della protesta.

"Non c'è alcuna intenzione - si legge - di adempiere agli obblighi pattuiti in commissione sanità a Palermo: niente pediatria niente ostetricia, mancata individuazione dei locali per riabilitazione e lungodegenza, chiusura del pronto soccorso, chiusura di ortopedia e traumatologia".

Da qui l'indizione della settimana di agitazione generale dei cittadini della zona sud e l'invito rivolto ai cittadini ad inviare una email alla direzione generale dell'Asp di Siracusa, all'assessore alla sanità Razza e alla presidente della commissione regionale sanità con la prospettiva di tornare a manifestare nel capoluogo aretuseo.

"Gli abitanti dei Comuni di Noto, Pachino, Portopalo e Rosolini - si legge in un altro post - hanno il diritto di avere l'ospedale Trigona, il più vicino rispetto ad altri presidi ospedalieri. Questi cittadini non devono essere costretti a percorrere molti chilometri per raggiungere un ospedale e per trovare un posto letto. L'ospedale Avola-Noto - prosegue il post - manca di 119 posti letto rispetto al numero di abitanti della zona sud della provincia di Siracusa. Il presidio Di Maria è strutturalmente insufficiente, non idoneo per la zona sud ed è anche più distante dai Comuni che dovrebbe servire".

Per tutto questo la decisione di indire un nuovo corteo per giovedì 27 giugno: l'appuntamento è per le 19,30 in piazza XVI maggio per poi raggiungere palazzo Ducezio.