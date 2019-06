Avola, istituita l'area pedonale in piazza Umberto I

Diventa area pedonale Piazza Umberto I, ad Avola, con la chiusura dalle 21 alle 00,30, per il momento solo per il fine settimana, ma a breve la misura verrà estesa a tutti i giorni della settimana e verrà ripristinata, come ogni anno, la ztl nella zona del Borgo Marinaro.

Inoltre, sono stati intensificati della polizia municipale, soprattutto nelle aree costiere, in modo da garantire una circolazione quanto più possibile ordinata e combattere la sosta selvaggia lungo tutto il litorale.

“Abbiamo altresì richiesto alle autorità competenti – aggiunge l'assessore Paola Samantha Morale - una maggiore presenza delle forze dell’ordine per rispondere alla legittima richiesta dei cittadini di più intensi controlli, soprattutto nelle ore serali e notturne, delle aree prese di mira dai ragazzi, spesso incuranti delle regole."