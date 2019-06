Canicattini Bagni, tolleranza zero per l'errato conferimento dei rifiuti indifferenziati: controlli a tappeto

Partono i controlli a tappeto a Canicattini Bagni per il corretto conferimento dei rifiuti “indifferenziati” che finiscono in discarica.

Come annunciato nei giorni scorsi, dal 1 Luglio al 30 Settembre 2019 le utenze domestiche dovranno essere posizionate la sera dalle ore 23:00 in poi, iniziando il servizio di raccolta alle ore 6:00 del mattino.

"Non differenziare correttamente – sottolinea il sindaco Marilena Miceli – significa arrecare danni non indifferenti al Comune, e quindi agli stessi cittadini, in termini di costi, visto che più indifferenziata portiamo in discarica più paghiamo. Al contrario, differenziare correttamente, significa aumentare la percentuale dei rifiuti riciclabili che non finiscono in discarica, con un notevole vantaggio per tutta la collettività in termini di salvaguardia ambientale e di riduzione dei costi. Risparmiare nei costi, d’altra parte, significa avere la possibilità di aumentare gli sgravi in bolletta previsti per il conferimento dei rifiuti differenziati presso l’Isola Ecologica dove vengono pesati e aggreditati sul conto dell’utente. Incentivi che attualmente sono previsti per un massimo di 40 euro per le utenze domestiche e di 100 euro per quelle non domestiche, ma che possono aumentare con l’aumentare del risparmio complessivo e quindi della raccolta differenziata, e il conseguente calo dell’indifferenziata".

Previste sanzioni.