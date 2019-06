Siracusa, sostituzione tratto di condotta al Plemmirio: possibili carenze idriche

E' in programma per mercoledì 26 giugno la sostituzione del tratto di condotta esistente in acciaio con una nuova tubazione in ghisa da pozzo Carrozzieri a traversa Carrozzieri. I tecnici Siam saranno costretti a disattivare la condotta di adduzione al serbatoio di Plemmirio dalle 9 alle 13. Pertanto per tutta la mattina si verificherà una carenza idrica per le utenze di traversa Mallia e vie limitrofe, mentre l'abbassamento del livello del serbatoio potrà provocare una riduzione a tutte le utenze del Plemmirio nelle prime ore del pomeriggio.