Siracusa, nuovo ospedale: c'è una possibile data, il 15 luglio, per la seduta aperta del Consiglio comunale

E' tornata ad occuparsi della questione del nuovo ospedale la conferenza de capigruppo al Consiglio comunale di Siracusa, riunta per trattare anche altro.

Alla fine è stata indicata una data possibile per la seduta del consiglio comunale aperta il 15 luglio. Non è ancora partita però nessuna convocazione ufficiale dall'ufficio di presidenza.

Prima del civico consesso, però, è stata programmata una interlocuzione con i vertici dell'Asp che si cercherà di fissare tra questa e la prossima settimana, compatibilmente con gli impegni del direttore dell'azienda sanitaria, Salvatore Lucio Ficarra. Ma anche per questo passaggio ne sapremo di più nei prossimi giorni.