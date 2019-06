Siracusa, Scerra: "Fondi per efficientamento energetico, Zes ed ex Provincia"

"Un provvedimento che guarda molto allo sviluppo del Mezzogiorno e che a breve diventerà legge" - commenta il deputato nazionale del M5S, Filippo Scerra dopo che venerdì scorso alla Camera è stato approvato il Decreto Crescita.

Importante per il Sud, spiega Scerra, la Norma Fraccaro, in cui sono previsti 500 milioni ai Comuni per i progetti nel campo dell’efficienza energetica e dello sviluppo territoriale sostenibile. Di questi, circa 2 milioni di euro da spendere subito per i Comuni della Provincia di Siracusa. Via libera anche a un ulteriore aiuto per le ex Province Regionali, cui verranno stanziati 100 milioni per far respirare le ex Province, soprattutto quella di Siracusa, che versa in una situazione drammatica, nell’attesa di un intervento strutturale nella prossima legge di bilancio.

Altro punto importante, all'interno del decreto crescita, è il fondo da 300 milioni per il prossimo triennio stanziati per le Zes del Mezzogiorno.

"Non ci sono più scuse per Musumeci - incalza Scerra rivolgendosi alla Regione -, abbiamo aspettato troppo tempo il lavoro di una cabina di regia regionale che si era istituita neri primi mesi del 2018 e si era data tempi stringenti. Adesso è il momento di arrivare al sodo cosicché Augusta, con il suo porto Core, sia centrale nella Zes della Sicilia Orientale"