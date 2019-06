Siracusa, ambulante abusivo in spiaggia a Fontane Bianche: denunciato

Vendeva merce in spiaggia, a Fontane Bianche, senza autorizzazione e in violazione delle norme previste dal Testo Unico sull’Immigrazione.

Avvistato dal personale della Squadra Nautica, in servizio con le moto d’acqua, è stato fermato e denunciato. Si tratta di E.H.B., 37 anni, di origine marocchina. Inoltre, l'uomo è stato sanzionato amministrativamente per l’esercizio abusivo dell’attività di ambulante. La merce è stata sequestrata.