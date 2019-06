Siracusa, emergenza sicurezza: richiesta la convocazione di un Comitato per l'ordine e la sicurezza

Ventidue cittadini che ricoprono o hanno ricoperto sul territorio incarichi politici e istituzionali o che rappresentano associazioni sono i firmatari di un documento inviato alle istituzioni nazionali e locali e ai vertici delle forze dell'ordine per chiedere un intervento urgente contro il proliferare della criminalità a Siracusa, che, nell'ultimo periodo, ha fatto registrare una preoccupante recrudescenza.

I firmatari, (Paolo Cavallaro, Bruno Alicata, Sofia Amoddio, Roberto Cafiso, Coletta Dinaro, Damiano De Simone, Francesco Favi, Paolo Ficara, Aldo Ganci, Leandro Impelluso, Daniela La Runa, Gabriella Mazzone, Ferdinando Messina, Patrizia Rametta, Ezechia Paolo Reale, Salvatore Russo, Silvia Russoniello, Salvo Sorbello, Concetta Vinci, Vincenzo Vinciullo, Roberto Visentin, Stefano Zito) chiedono pertanto una maggiore presenza delle forze dell'ordine sulle strade del capoluogo e un maggiore controllo del territorio oltre che il potenziamento delle attività investigative per risalire agli autori di reati che destabilizzano la sicurezza di tutti.

Da qui la richiesta al Prefetto di convocare una seduta del Comitato per l'ordine e la sicurezza per esaminare la problematica e trovare eventuali soluzioni, che "saranno sostenute - conclude il documento - nei Parlamenti nazionale e regionale, dalle forze politiche rappresentate in questo gruppo di cittadini".