Alloggi ed edilizia sociale, 22,6 milioni di euro per la Sicilia

A disposizione di Regioni e Province autonome 250 milioni di euro per interventi di rigenerazione e riorganizzazione di edilizia urbana. A darne notizia Paolo Ficara, Filippo Scerra, Maria Marzana e Pino Pisani, parlamentari del MoVimento 5 Stelle.

In tutto, per l'intera regione siciliana sono disponibili 22.646.446,75 euro per alloggi sociale e ammodernamento del patrimonio di edilizia sociale esistente.

"Ora ciascuna Regione individuerà i comuni che possono presentare le proposte di intervento e l’elenco sarà approvato da un prossimo decreto che definirà anche procedure, tempistica e modalità di monitoraggio del programma", spiegano i deputati regionali pentastellati Stefano Zito e Giorgio Pasqua.