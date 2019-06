Siracusa, via ai lavori all'elettrodotto Terna nel tratto Paternò-Pantano-Priolo

Avviati i lavori dell’elettrodotto Paternò – Pantano – Priolo. Ad esprimere soddisfazione per la notizia è Confindustria Siracusa. "Ciò riveste grande importanza per le aziende e i cittadini della nostra provincia e per le ricadute per le nostre imprese che auspichiamo potranno partecipare alla realizzazione dei lavori" - ha detto il presidente Diego Bivona, stamattina, a margine dell’incontro svoltosi stamane nella sede di Confindustria Siracusa con i responsabili di Terna e le imprese per spiegare come è possibile sia partecipare alle gare di Terna, sia iscriversi all’albo dei fornitori.

“Il nuovo elettrodotto, inoltre – continua il Presidente di Confindustria Siracusa - fornirà un’energia di altissima qualità che permetterà alle aziende energivore di svolgere al meglio le proprie attività, senza il rischio di micro interruzioni, che condizionano fortemente i cicli produttivi”.

“La riduzione delle congestioni tra i poli produttivi di Catania e Priolo Gargallo, inoltre, consentirà alle realtà imprenditoriali presenti di continuare a operare in questo territorio con un importante risultato di sostenibilità, perché grazie all’elettrodotto sarà possibile incrementare di oltre 900-1400 MW l’immissione di energia prodotta da fonti rinnovabili in tutta l’area sud-orientale dell’isola" - ha concluso Bivona.